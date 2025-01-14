Dolar
35.50
Euro
36.45
Altın
2,665.10
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
96,514.00
BIST 100
9,726.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yazar İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın Japon gelini Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlığı seçti.

Mücahit Türetken  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Yazar İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

İstanbul

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Alperen Ahmed Pala ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında ihtida töreni yapıldı.

Saito, törende kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Arpaguş, tebriklerini ilettiği Saito'ya, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına ilişkin bazı bilgiler verdi.

Saito'ya, hayatında yeni ve temiz sayfa açıldığını anlatan Arpaguş, huzurlu ömür geçirmesini temenni etti.

İhtida belgesinin Saito'ya teslim edilmesinin ardından dini nikah da yapıldı.

Merasime katılan Prof. Dr. Pala, gelini ve oğlunu tebrik etti.

Dua edilmesinin ardından Saito'ya, Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü
Öğrenciler, Gazze'ye yönelik duygularını 15 metrelik tuvale yansıttı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Yazar İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

Yazar İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, Musk ve aşırı sağ ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti

Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde Müslüman oldu

Britanya Müslüman Konseyi: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarındaki artış endişe verici

Britanya Müslüman Konseyi: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarındaki artış endişe verici
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet