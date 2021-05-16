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Yaşam

Yavru boz ayılar 'İnci' ve 'Güçlü' Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki boz ayı, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 16.05.2021
Yavru boz ayılar 'İnci' ve 'Güçlü' Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki boz ayı için özel alan oluşturuldu.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parktaki boz ayıların sayısı iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla arttı.

Biri dişi olan "İnci" ve "Güçlü" adı verilen 4 aylık boz ayılar, kendileri için özel olarak ayrılan yaşam alanında veteriner hekim ve personel tarafından özenle bakılıyor.

Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi haline gelen boz ayılar, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Boz ayılara gerekli aşı ve vitaminlerin yapıldığını aktaran Çevirgenoğlu, "Annelerinden ayıralı yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünler, meyve ve sebzeyle besleniyorlar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları çok iyi." ifadesini kullandı.

Çevirgenoğlu, parkta bulunan lemur, oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını bildirdi. ​​​​​​​​​​​​​​


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