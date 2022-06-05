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Yaşam

Yarım asırlık kalaycı, mesleği yaşatmak için komşusuna öğretiyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sulhattin Karakaş, çocukluk yıllarında başladığı kalaycılık mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele veriyor.

Necmettin Karaca   | 05.06.2022
Yarım asırlık kalaycı, mesleği yaşatmak için komşusuna öğretiyor Fotoğraf: Necmettin Karaca - AA

Van

İlçenin Kışla Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Karakaş, 57 yıldır evinin önündeki küçük dükkanda ustasından öğrendiği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

Dükkanına sabahın ilk ışıklarıyla gelen Karakaş, mesleğe başladığı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla şekil verdiği bakır kazan ve tavaları ateşte kalayla parlatıyor.

Kentte yarım asırdan fazladır mesleği sürdüren Karakaş, müşterilerin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle yeni görünüme kavuşturuyor.

Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığı büyük bir ustalıkla sürdüren 7 çocuk babası usta, kaybolmaması için mesleği mahalleden komşusu Veli Dağer'e öğretiyor.

İş oldukça Dağer'i dükkana çağırarak mesleğin inceliklerini öğreten Karakaş, AA muhabirine, kalaycılık yaparak hem geçimini sağladığını hem de çocuklarını okuttuğunu anlattı.

"Ölürsem ilçemde bu mesleği yapacak kimse yok"

Kalaycılığın eskisi kadar ilgi görmediğini ve kaybolmaya yüz tutuğunu belirten Karakaş, "1965'ten beri bu mesleği yapıyorum. Maalesef gençler artık polis, kaymakam, öğretmen olmak istiyor. Kimse artık bu mesleği yapmak istemiyor. Bu nedenle meslek yavaş yavaş kayboluyor." dedi.

Kalaycılığı yaşatmak istediğini ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Mesleğin kaybolmasını istemiyorum. İlerleyen yaşıma rağmen hala devam ettiriyorum. Şimdiye kadar 10 çırak yetiştirdim ama kimse bu mesleği sürdürmedi. Bakır, kalaycılık bitiyor. Gaziantep ve Maraş'ta yapılıyor ama bu bölgede artık bitme noktasına geldi. Ölürsem ilçemde bu mesleği yapacak kimse yok. Kimse öğrenmeye heves etmiyor. Kaybolmaması için mücadele veriyorum. Şimdi de komşuma öğretmeye çalışıyorum."

Mesleği öğrenmeye çalışan 60 yaşındaki Veli Dağer de emekli olduktan sonra kalaycılık yapmaya karar verdiğini söyledi.

Mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalıştığını anlatan Dağer, "Bu mesleği bizden sonraki nesillere aktarılması için öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun o da bu sanatı bana öğretiyor. Bu sanatın devamını istiyoruz, bitmesin. Tarih boyunca nasıl aktarıldıysa biz de aktarmaya devam etmeliyiz. Amacım bu mesleği yaşatmak." ifadelerini kullandı.

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