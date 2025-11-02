Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bartin, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.