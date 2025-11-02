Dolar
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son etabı olan 2025 Cumhuriyet Kupası yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreni Fişekhane'de gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Bahar Tanrıtanır  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Van

Kalecik Mahallesi yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin'i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bartin, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

