Dolar
26.79
Euro
28.78
Altın
1,931.22
ETH/USDT
1,636.40
BTC/USDT
25,780.00
BIST 100
8,155.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine gönderdi

Karabük'te hastanede çalışan güvenlik görevlisi, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti.

Orhan Kuzu  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Yanlışlıkla hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine gönderdi Fotoğraf: Orhan Kuzu - AA

Karabük

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan Şanlı'nın banka hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.

Sabah saatlerinde Şanlı'yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı paranın iade edilmesini talep etti. Banka ile irtibata geçen Şanlı, kendisini arayan kişinin doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine geri gönderdi.

Şanlı, AA muhabirine, cumartesi saat 01.00'de bir kişinin hesabına 500 bin lira para gönderdiğini ifade etti.

Saat 06.00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Şanlı, "Telefondaki kişi hesabıma yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi, miktarını söylemedi. Sonradan hesabıma baktım, hesabımda 500 bin lira görünce şaşırdım." dedi.

Şanlı, kendisini arayan kişiye telefonla dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Parayı hafta sonu gönderemem dedim. Pazartesi banka ile görüşürüm öyle gönderirim dedim. O da 'tamam' dedi. Pazartesi bankaya geldim. Parayı teslim ettim. Parayı teslim ettiğim için çok teşekkür etti. Hatta harçlık olsun diye 300 lira göndermiş. Bu bir insanlık görevi. Şimdiye kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da nasip olmaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz

Benzer haberler

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine gönderdi

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine gönderdi

Bolu'daki balık üretim tesisi popülasyonun artışına katkı sağlıyor

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik dokuyor

Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik dokuyor
Karabük'te bir kişi dondurmasını kuzu ve keçiyle paylaştı

Karabük'te bir kişi dondurmasını kuzu ve keçiyle paylaştı
İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda unvanını korumak istiyor

İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda unvanını korumak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet