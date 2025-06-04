Dolar
39.18
Euro
44.94
Altın
3,372.80
ETH/USDT
2,625.10
BTC/USDT
105,023.00
BIST 100
9,474.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Faslı ikizler Karabük Üniversitesini dereceyle tamamladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Faslı ikiz kardeşler Ouissam ve Ouissal Ouakki, lisans eğitimlerini birincilik ve ikincilikle tamamladı.

Orhan Kuzu  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Faslı ikizler Karabük Üniversitesini dereceyle tamamladı Fotoğraf: Karabük Üniversitesi

Karabük

Üniversiteden yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin 100'den fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparak uluslararasılaşma vizyonunu her geçen gün güçlendirmeye devam ettiği belirtilerek, fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi Ouissam Ouakki ile bölüm ikincisi Ouissal Ouakki kardeşler, akademik başarıları ve uyum süreçleriyle örnek gösterildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ouissam Ouakki, Karabük Üniversitesini 4 yıl önce kazanarak Fas'tan Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi olduğunu belirten Ouakki, "İlk başlarda zorlandım ama hocalarımızın ilgisi sayesinde kısa sürede adapte oldum. Türkiye'de okumak gerçekten harika. Eğitim kalitesi çok iyi. Karabük Üniversitesi, birinci tercihimdi ve herkese öneriyorum. Yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. Eğitim hayatıma Türkiye'de veya başka bir ülkede devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk dizileriyle Türkçeyi öğrendik"

Bölüm ikincisi olan Ouissal Ouakki de Fas'ta tıp eğitimi alma imkanlarının olmadığını ifade ederek, Karabük Üniversitesine geldiğimde doğru yerde olduğumu anladığını belirtti.

Türkçe öğrenme sürecinde en büyük desteği Türk dizilerinden aldığına dikkati çeken Ouissal, şöyle konuştu:

"Başlangıçta Türkçe bilmiyorduk ama dersler, arkadaşlarımız ve diziler sayesinde öğrenmeye başladık. Bölümümüz zordu, bu yüzden dört yıl boyunca tamamen derslerimize odaklandık. Tüm arkadaşlarıma bu üniversiteyi tavsiye ediyorum. Eğitim kalitesi çok yüksek, hocalarımız gerçekten çok ilgiliydi."

Mezuniyet töreninde yemin ederek kep atan Faslı ikiz kardeşler, Karabük Üniversitesinde geçirdikleri 4 yıl boyunca yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını kaydetti. İkizler, kendilerine bu imkanı sunan üniversite yönetimine ve akademik kadroya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı
İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında 11 şüpheli tahliye edildi
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu
DMM, "Diyanet'e Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha yetkisi verildi" iddiasını yalanladı
"10. Yargı Paketi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Benzer haberler

Faslı ikizler Karabük Üniversitesini dereceyle tamamladı

Faslı ikizler Karabük Üniversitesini dereceyle tamamladı

Karabük'te 10 yıldır yürüyemeyen kadın protez ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Safranbolu'da lokum üreticileri bayram mesaisinde

Ölen eşinin görevini 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı olarak sürdürecek

Ölen eşinin görevini 54 köyü bulunan ilçenin ilk kadın muhtarı olarak sürdürecek
KARDEMİR mayıs ayında rekor sevkiyat gerçekleştirdi

KARDEMİR mayıs ayında rekor sevkiyat gerçekleştirdi
Genç imam görev yaptığı köy camisinin çehresini güzelleştirdi

Genç imam görev yaptığı köy camisinin çehresini güzelleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet