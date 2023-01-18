Dolar
18.80
Euro
20.41
Altın
1,912.36
ETH/USDT
1,578.00
BTC/USDT
21,240.00
BIST 100
5,342.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşuyor İran'ın Türkiye sınırı yakınlarında 5,7 şiddetindeki deprem Van'da hissedildi
logo
Yaşam

Yangın söndürme tüplerinin bakımı ve dolumu itfaiyecilik eğitimi alan öğrencilerden

Adana'da "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı"nda eğitim gören meslek lisesi öğrencilerinin görev aldığı atölye, hem kurumlara hem de vatandaşlara yangın söndürme tüpü bakım ve dolum hizmeti veriyor.

Bekir Ömer Fansa   | 18.01.2023
Yangın söndürme tüplerinin bakımı ve dolumu itfaiyecilik eğitimi alan öğrencilerden Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Yangın Söndürücüleri Muayene, Bakım ve Dolum Atölyesi" oluşturuldu.

Okulun İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından 4 öğretmen ile 90 öğrencinin görev aldığı atölye, deneme çalışmalarının ardından Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Derslerde öğrendiklerini atölyede pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, en ince ayrıntısına kadar kontrol ettikleri yangın söndürme tüplerinin bakım ve dolumunu yapıyor. Kontrollerde eksiklik tespit edilen ürünler ise hurdaya ayrılıyor.

Atölye, kamu kuruluşlarının yanı sıra araçlarındaki veya apartmanlarındaki yangın söndürme tüplerini getiren vatandaşlara da hizmet veriyor.

"Bu yıl 2 milyon liradan fazla ciro bekliyoruz"

Okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, AA muhabirine, Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sonra bu alanda çalışma yapan ikinci meslek lisesi olduklarını söyledi.

Atölyenin, öğrencilerin eğitimine katkı sunduğunu vurgulayan Dinçkurt, "Burada çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz döner sermayeden yararlanıyorlar. Öğrencilerimiz ayda yaklaşık 1200 lira ücret alıyor." dedi.

Dinçkurt, deneme ve kontrol sürecinin ardından tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Atölyenin faaliyete geçtiği süreç boyunca yaklaşık 400 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl 2 milyon liradan fazla ciro bekliyoruz çünkü kurum ve kuruluşlar artık bizi tanıyor, yavaş yavaş siparişler geliyor. Kaymakamlıklar, hastaneler, okullar, siteler ve araç sürücüleri dahil herkese hizmet veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, öğrencilerimizin eğitimine destek olmak için kurumumuza bekliyoruz."

TSE standartlarında işlem yapılıyor

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Şefi Suphi Tunç da atölyedeki işlemlerin TSE standartlarına uygun yapıldığını aktardı.

Malzeme kullanımında titiz davrandıklarını dile getiren Tunç, "Hizmetimizde malzeme kalitesine çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımız, atölyemizde gönül rahatlığıyla tüplerinin dolumunu yaptırabilirler." diye konuştu.

Tunç, öğrencilerin bölümden sektörde rahatlıkla iş bulabilecek seviye ve donanımda mezun olduğunu sözlerine ekledi.

"İşimi yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Atölyede görev alan 11. sınıf öğrencisi Cumali Ramazan Akıllı, iş bulma konusundaki avantajları dolayısıyla bu bölümü tercih ettiğini, insanların hayatını kurtaran bir mesleği öğrendiğini anlattı.

Öğrencilerden Zeynep Ün de atölyedeki çalışmaların eğitimi açısından önemli olduğunu belirterek, "İşimi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Burada belli bir miktar kazanç sağlıyoruz. Kendi harçlığımla istediğimi alabilmek güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı
Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde
İletişim Başkanı Altun: Nefret söylemi ülkemizde de medyanın en önemli problemlerinden biri
Sivas'ın su sorununu çözen projenin ikinci etabında çalışmalar sürüyor
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 9 yıl geçti

Benzer haberler

Yangın söndürme tüplerinin bakımı ve dolumu itfaiyecilik eğitimi alan öğrencilerden

Yangın söndürme tüplerinin bakımı ve dolumu itfaiyecilik eğitimi alan öğrencilerden

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Adana Demirspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 24-29 Ocak'ta yapılacak

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 24-29 Ocak'ta yapılacak
Adana'da otizmli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Adana'da otizmli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı

BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet