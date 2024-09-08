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Yaşam

Yaban hayvanlarının susuz kalmaması için kayalara yalak yapıyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mevlüt Şen, doğada kayaları oyarak yaptığı yalaklardan yaban hayvanlarının su içmesini sağlıyor.

Behçet Alkan  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Yaban hayvanlarının susuz kalmaması için kayalara yalak yapıyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

İlçede kendisine ait arazileri ekerek geçimini sağlayan çiftçi Şen, sıcak ve kurak dönemlerde ilçe kırsalındaki dağlarda yaşayan yaban hayvanları susuz kalmasın diye çaba gösteriyor.

Kazma ve su bidonları ile doğada dolaşan Şen, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü gönüllü çalışmayla yumuşak kayaları oyarak yalak oluşturuyor.

Şen, oluşturduğu yalakların bazılarına taşıdığı suyu doldururken, bir kısmı ise yağmur suyu ile doluyor.

Mevlüt Şen, AA muhabirine, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastane odasında yatarken bu projesini hayata geçirmeye karar verdiğini belirtti.

Hayvanların susuzluğunu gidermek için sarf ettiği emeğin vicdanını huzura erdirdiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"1985 yılında midemden ameliyat edildim. 6-7 gün bana yemek ve su vermediler. Susuzluk çekerken 'doğadaki kuşlar ne yer, içer' diye düşünüyordum. Bu iyiliği yapmayı düşündüm ve sonraki yıllarda gerçekleştirdim. Yalakları yapmaya başladım. Kışın da doğaya yem bırakıyorum. Kireç taşı gibi yumuşak kayaları oyuyorum. Sonra içini çimento ile kaplıyorum ki suyu emmesin. Hayvanlar içiyor. Kuşların ve yılanların su içtiğine şahit oldum. Tilki de görmüştüm. O hayvanları gördüğümde mutlu oluyorum. Bana 100 bin lira verseler sevinmem ama bu çok hoşuma gidiyor. O hayvanlar benim pınarımdan su içiyor, bazılarına su taşıyorum. Yorgunluğumu hissetmiyorum, bidonu taşırken Allah bana güç veriyor. Yenilerini de yapıyorum. Kışın da yem temin ediyorum. 500 kilo yese 3 bin lira yapar, aylığımın 3 bin lirasını da oraya veririm."

İnsanların maddi destek talebini kabul etmediğini belirten Şen, çalışmasının örnek kabul edilerek benzerlerinin farklı bölgelerde hayata geçirilmesini dilediğini söyledi.

"Bu, sadaka sayılır"

Masraf yapsa da manevi anlamdaki kazanımlarının çok daha yüksek olduğuna inandığını vurgulayan Şen, "Arabamla geliyorum, yakıt masrafına bakmıyorum. İstanbul'a giderken 15 gün kalmak için valizi doldurup gidiyoruz. Öbür alemde ebedi kalacağız, neden valizimizi doldurmayalım. Kuşun, kurdun, insanların duasını neden almayalım. Bu, sadaka sayılır. Elimden gelen her iyiliği yapmaya çalışırım." diye konuştu.

Mevlüt Şen, sayısını bilmediği yalaklardan yapmaya ömrü ve sağlığı imkan verdiği sürece devam edeceğini sözlerine ekledi.

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