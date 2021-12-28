Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz dolaşan pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.
Van
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, bölgede başıboş pitbull cinsi köpeği görünce belediye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu iğne kullanarak yakaladıkları köpeği, hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırdı.
Okul çevresinde ilk kez pitbull cinsi köpek gördüğünü belirten Keve, "Sabah okulla gelirken köpeği fark ettim ve belediye ekiplerine haber verdim. Onlar da gelip köpeği aldı. Son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum." dedi.
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu bildirdi.
Edremit ilçesinde agresif davranış gösteren pitbull cinsi köpeğin görüldüğü ihbarını aldıklarını aktaran Kerem, "Ekiplerimizi kısa sürede bölgeye yönlendirdik. Köpeğin merkezimize getirilmesini sağladık. 26 tehlikeli ırk köpeğimiz merkezimizde bulunuyor. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini yapıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.