Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın Gürpınar ilçesinde besiciler, zor koşullarda hayvanlarının bakımını yapıyor.
Van
Yoğun kar ve dondurucu soğuklar, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı daha da zorlaştırıyor.
İlçeye 10 kilometre mesafedeki Kuşdağı Mahallesi sakinleri, sabah erkenden kızaklarla taşıdıkları ot, saman ve yemlerle hayvanlarını besliyor.
Kışın zorlu geçtiği mahallede kadınlar da günlük ev işlerinin yanı sıra tandırda ekmek pişiriyor, yemek yapıyor.
Mahalle sakinlerinden Eşref Keskiner, AA muhabirine, kışın hayvancılığın büyük özveri gerektirdiğini söyledi.
Kar ve soğuk havaya rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmediklerini belirten Keskiner, "Sabah erken kalkıp hayvanlara bakıyoruz. Ot, yem ve saman veriyoruz. Hava soğuk olunca hayvanları ahırda besliyoruz. Hayvancılık zor ve masrafı çok. Bu bizim mesleğimiz. Başka bir iş yapma imkanımız yok." dedi.
Abdullah Keskiner de sabahın erken saatlerinde uyandıklarını ifade ederek, gün boyunca koyunları ot, saman, su ve arpa ile beslediklerini kaydetti.