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Yaşam

Van'da EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon verildi.

Necmettin Karaca   | 29.03.2020
Van'da EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

Van

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi'nde yaşayan Muhsin Aksak, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için dersleri takip edemeyen çocukları Berat ve Ruken Aksak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan yardım istedi.

Babanın talebini alan Mehmetbeyoğlu, çocukların derslerinden geri kalmaması için aileye televizyon hediye etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı.

Baba Muhsin Aksak, yaptığı açıklamada, çocuklarına televizyon hediye eden Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ederek, "Televizyonum arızalıydı bu nedenle çocuklarım EBA TV'den dersleri izleyemiyordu. Kaymakamlığımıza müracaat ettim. Onlar da kayıtsız kalmayarak, çocuklarıma televizyon hediye etti. Allah razı olsun." diye konuştu.

Çocuklardan Berat Aksak da televizyon sayesinde artık EBA TV'yi izleyebileceklerini belirterek, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

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