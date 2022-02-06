Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
2,995.10
BTC/USDT
41,550.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kayak festivaline yerel halkın yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım oldu.

Necat Hazar   | 06.02.2022
Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü Fotoğraf: Necat Hazar/ AA

Van

Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi gösteri sundu, kayak ve paraşüt gösterisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kayak merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde halay çekti.

"Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız"

Festivalde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs sürecinden dolayı bir buçuk yıldır festival yapamadıklarını söyledi.

Bilmez, kurak geçen bir dönemin ardından bu sene bölgenin beklenen düzeyde yağış aldığını aktardı.

Yağan karın tadını çıkarmak, insanları bir araya getirerek eğlendirmek, birlik ve beraberliği geliştirmek için bu yıl hafta sonu etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu serhat dağlarına halaylar, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz, acılarımızı paylaşarak azaltacağız, güzelliklerimizi de paylaşarak çoğaltacağız. Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız. Sevgi bütün güzellikleri büyüten temel faktördür. Birbirimizi olduğu gibi kabulleneceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes, rengiyle, halayıyla, türküleriyle, inancıyla, etnik kökeniyle hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Bizi millet yapan bu zenginliğimizdir."

Festivale, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti
Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü

Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Kuraklıktan etkilenen Vanlı besicileri kar yağışı sevindirdi

İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar

İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar
Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı

Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı
Van'da kuraklıktan etkilenen Sıhke Gölü'ne 135 bin ton kar taşındı

Van'da kuraklıktan etkilenen Sıhke Gölü'ne 135 bin ton kar taşındı