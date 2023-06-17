Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,716.90
BTC/USDT
26,330.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki 100 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

Van

Daha önce göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda hem yürüyüş hem de bisiklet turu düzenleyerek kirliliğe dikkati çekmeye çalışan dernek üyeleri, 1,5 yıl önce de "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında okullarda eğitim çalışması başlattı.

Bu süre boyunca göle kıyısı olan Van ve Bitlis'teki 100 okula giden, aralarında akademisyen, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu üyeler, yaklaşık 15 bin öğrenciyi çevre temizliği konusunda bilgilendirdi.

Son olarak dün Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Benekli Ortaokulu'na giden dernek üyeleri, öğrencilere çevreyi temiz tutmaları, Van Gölü'nü korumaları konusunda eğitim verdi, uyarılarda bulundu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, ülkenin en büyük gölünün güzelliklerine sahip çıkmak ve onu kirlilikten korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

En büyük hedeflerinin Van Gölü'nün gelecek kuşaklara daha temiz ve mavi kalmasına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda okullarda eğitim çalışmaları da yaptık. 100. okulumuzu tamamladık. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere çevre bilincini, hayvan ve doğa sevgisini aşılıyoruz ve Van Gölü'nü gençlerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Van Gölü en büyük değerimiz ve kapalı bir havza. Korunmazsa gelecek kuşaklara maalesef taşınamayacak. Biz şimdiden tedbir alıyoruz, bu güzelliği çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz."

Van ve Bitlis'te valilikler ve milli eğitim müdürlükleriyle olan protokolleri kapsamında 100 okuldaki 15 bin öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Onlara ağaç dikme, çevreyi koruma, hayvanları ve doğayı sevme duygusunu aşılamaya çalıştık. Van Gölü farkındalığını artırmak için okullardaki eğitimlerimize hem Van Valiliği hem de Bitlis Valiliği büyük destekler verdi. Milli eğitim müdürlüklerimiz ve belediyelerimizden de destek aldık. İş dünyasından destekler oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Van Gölü'nün gelecek kuşaklara taşınması anlamında farkındalık oluşturduk ve hep bir ağızdan 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın.' dedik. İnşallah bu çalışmamız amacına ulaşacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Türkiye, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını lanetledi
HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğinde örgütsel doküman ele geçirildi
İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirildi
Keçiören'de zehirlenme olayının meydana geldiği apartmanda KBRN ekipleri çalışma yaptı

Benzer haberler

Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İnci kefali göçünün en güzel izlenebildiği Bendimahi Çayı eski günlerini aratıyor

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Van yaylalarında üretilen balın kalitesi yüksek çıktı

Van yaylalarında üretilen balın kalitesi yüksek çıktı
9 yaşında dünya şampiyonu olan minik kick boksçu yeni hedefleri için ter döküyor

9 yaşında dünya şampiyonu olan minik kick boksçu yeni hedefleri için ter döküyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet