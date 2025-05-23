Ürdün Hicaz Demiryolu Kurumu, ülkede ikamet eden Türkler için tren gezisi düzenledi
Ürdün Hicaz Demiryolu Kurumu, Ürdün'ün Bağımsızlık Günü ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ülkede ikamet eden Türk vatandaşları için Osmanlı döneminden kalan buharlı trenle bir gezi düzenledi.
Amman
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun da katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren tren gezisi, başkent Amman'daki Amman İstasyonu'ndan başlayarak Umm el-Hayran İstasyonu'na kadar devam etti.
Büyükelçi Caymazoğlu, tren gezisi öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürdün'ün Bağımsızlık Günü (25 Mayıs) öncesinde çok özel bir gündeyiz ve bu vesileyle kardeş Ürdün halkını tebrik etmek istiyorum." dedi.
Özellikle Kurban Bayramı'nın, yani Hac mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çok anlamlı bir yolculuğa çıkacaklarını kaydeden Caymazoğlu, Amman istasyonunun Osmanlı, Türk, Ürdün, Filistin ve bölge tarihi açısından çok önemli bir istasyon olduğunu, o dönemde bu vagonlarda hacıların taşındığını dile getirdi.
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Caymazoğlu, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve Ürdün halkının milli bayramını kutlaması vesilesiyle bugün iki sevinci bir arada yaşadıklarını aktardı.
Tren gezisine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türkiye-Ürdün ilişkilerinin güzel bir göstergesi olarak inşa ettiği müzenin bulunduğu Amman İstasyonu'ndan başlayacaklarını ifade eden Caymazoğlu, ülkede ikamet eden Türk vatandaşlarına bu imkanı sağlayan Hicaz Demiryolu Kurumu ve tüm Ürdünlü yetkililere teşekkür etti.
Caymazoğlu, "Bağları ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve her iki halkın çıkarlarına hizmet eden daha fazla çalışma ve başarıya imza atmayı umuyoruz. Bölge halklarının ve bizim için ortak zenginlik olarak gördüğümüz demiryolları aracılığıyla bu mirası yeniden canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de özellikle demir yolları ve hızlı tren alanında önemli mesafeler katedildiğini ve Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu ifade eden Caymazoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ürdün'ün demir yolu projelerinin olduğunu biliyoruz ve bu projeler aslında bölgedeki tüm ülkelerin çıkarınadır. Zira potansiyel olarak ulaşım maliyetlerini düşürecek, ticaret ve işbirliği fırsatları yaratacak ve turizm için de kullanılabilir. Bu alanda da her alanda olduğu gibi yakın işbirliği olacağından eminim."
Bugünkü gezinin turistik olacağını, Ürdün'ün her zaman ortak tarihi treni kullanarak turistik geziler düzenlediğini kaydeden Caymazoğlu, bunun herkes için ortak bir miras ve bu mirasın yeniden canlandırılması anlamına geldiğini söyledi.
Ürdün Hicaz Demiryolu Kurumu Müdürü Zahi Halil de Büyükelçi Cayamazoğlu ve beraberindeki büyükelçilik heyetini ve Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışanlarının ailelerini ağırladıklarını dile getirdi.
Bu tren gezisinin, çok sayıda ziyaret ve görüşmenin ardından yapıldığını belirten Halil, bu görüşmelerde demir yolları alanında işbirliği yapılması ve birkaç yıl önce imzalanan bir anlaşma uyarınca, Türk tarafının da desteğiyle devam eden müzenin inşaatının tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını aktardı.
Halil, ayrıca istasyonda bulunan bazı eski Osmanlı mekânları, meydanları ve binaların geliştirilmesi konusunda da Türk tarafıyla anlaşmaya varıldığını ifade etti.
Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı arzuladıklarını dile getiren Halil, tren hattının, tarihi ve İslami bir miras olduğuna işaret etti.
Halil, demir yolu hattının turistik amaçlı kullanıldığını ve 19. yüzyıldan kalma buharlı lokomotiflerin yer aldığını dile getirdi.
Hicaz Demiryolunun tarihi
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu, 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine güzergahında inşa edildi. Demir yolunun yapımına 1 Eylül 1900'de Şam ile Der'a arasında başlandı. Şam'dan Medine’ye doğru inşasına başlanan hat, 1903'te Amman’a, 1904’te Maan’a, 1 Eylül 1906'da Medayin-i Salih’e ve 31 Ağustos 1908'de Medine’ye ulaştı.
Ana istasyonları Amman’ın yanı sıra Şam, Der’a, Katrana ve Maan olan hat, kısa ömrüne rağmen önemli askeri, ekonomik ve toplumsal etkiler doğurdu. Hatta 1910'da 198 bin 448, 1913’te 232 bin 563 yolcu ile 1910’da yaklaşık 66 bin ton ve 1913’te 112 bin ton ticari eşya taşındı.
1900-1908 yıllarında yapılan Hicaz Demiryolu, yan yollarla birlikte 2 bin 241 kilometre olarak inşa edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.