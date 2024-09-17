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Yaşam

Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Zeki Dur, unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

Hüseyin Demirci  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gelişen teknoloji ve modern hayatın getirdiği değişimlerle unutulmaya yüz tutan saraçlık (koşum ve eyer takımı yapıp satma) mesleği, Sarıkamış'ta yaşayan 84 yaşındaki Zeki ustanın ellerinde yaşatılıyor.

Genç yaşlarda babasından devraldığı mesleği 60 yılı aşkın süredir büyük bir aşkla sürdüren Dur, gençlerin ilgi göstermemesi ve atların yerini modern araçların alması nedeniyle mesleğin geleceği konusunda endişe duyuyor.

İlerleyen yaşına rağmen hala umutla mesleğini yaşatmak için elinden geleni yapmaya devam eden Dur, sağlığı el verdiği müddetçe saraçlığı sürdürmek istiyor.

"Artık çırak bulamıyoruz, kimse çalışmıyor"

Zeki Dur, AA muhabirine, gün geçtikçe saraçlığın artık yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Babasından öğrendiği mesleğini, sağlığı yerinde olduğu sürece yürütmeye çalışacağını ifade eden Dur, şöyle konuştu:

"84 yaşındayım, bu bölgede tek bu işi yapıyorum. Karahamza köyünde çiftçilik yapıyordum, daha sonra buraya geldim, at arabası koşuyordum. Ardından baba mesleği olan bu işi yapmaya başladım. Mesleği babamdan öğrendim. Yıllardır bu işi yapıyorum ama artık çırak bulamıyoruz, kimse çalışmıyor. Şimdi bölgede at sayısı da azaldı."

Çiftçilerden Orhan Cengiz ise bölgede bu işi yalnızca Zeki ustanın yaptığını belirterek, "Babasına, anasına rahmet olsun, işimizi görüyor. Bir çırağı olsaydı, o devam ederdi, daha iyi olurdu." dedi.

At sahiplerinden Halil Çamlı da mesleğin yaşatılması gerektiğini ifade ederek, "Atlarımızın koşu takımları hamut (atların boynuna katılan çember), gömlek, başlık ve dizgini bir tek Zeki amca yapıyor. O da olmazsa zaten yapan kimse yok, ondan Allah razı olsun." diye konuştu.

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