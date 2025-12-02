Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi
Uludağ'da etkili olan kar yağışı sonrası virajlı yollar, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Bursa
Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.
Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.