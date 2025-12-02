Dolar
42.43
Euro
49.33
Altın
4,224.42
ETH/USDT
2,866.90
BTC/USDT
88,783.00
BIST 100
11,115.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi

Uludağ'da etkili olan kar yağışı sonrası virajlı yollar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Fatih Çapkın  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi

Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi

İstanbul'da ocak ayında kar bekleniyor

Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi

Su arıtma tesisindeki merkezde sanayicinin katı atığı da geri dönüştürülüyor

Su arıtma tesisindeki merkezde sanayicinin katı atığı da geri dönüştürülüyor
Kars ve Bolu'da kar etkili oldu

Kars ve Bolu'da kar etkili oldu
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet