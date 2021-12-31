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Yaşam

Uludağ'daki pistlerde yılbaşı akşamı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ, yılbaşı akşamı öncesi tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Uğur Ulu   | 31.12.2021
Uludağ'daki pistlerde yılbaşı akşamı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Oteller Bölgesi'ne geldi.

Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı bölgedeki pistleri dolduran tatilciler, güneşli havada kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı.

Uludağ yolunda önlem alan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve diğer kontrollerini sürdürüyor.

İstanbul'da yaşayan ve arkadaşlarıyla yılbaşı tatilini geçiren Merve Kızıl, AA muhabirine, Uludağ'a ilk kez geldiğini söyledi.

Kayak yapmayı öğrenmeye çalıştığını belirten Kızıl, "Ben çok yetenekliyim, yaparım diyordum ama ilk seferde düştüm. Elimin acısı daha geçmedi. Herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.

Kuzeniyle tatil için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Deniz Kaya ise "3 gündür buradayız. Eğleneceğiz, pazar günü döneceğiz. Biz turla geldik aslında, tur bizi nereye yönlendirirse oraya gideceğiz. Uludağ çok güzelmiş." diye konuştu.

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