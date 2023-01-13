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Yaşam

Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım ekiplerinin nöbeti başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin nöbeti de başladı.

Uğur Ulu   | 13.01.2023
Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım ekiplerinin nöbeti başladı Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Bursa

UEDAŞ ekipleri, Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için çalışıyor.

Arıza merkezinden gelen bildirimlerle yola çıkan ekipler, bu bölgelere Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle ulaşım sağlıyor.

Ekipler, güvenilir ve kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esasıyla mesai yapıyor.

UEDAŞ ekipleri, 30 kilometrelik enerji hattının ve yaklaşık 10 megavat enerji yüküne sahip Uludağ'da araç ulaşımına uygun olmayan hatlara yürüyerek gidip müdahale ediyor.

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