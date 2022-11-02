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Yaşam

Üç çocuk annesi, katiplikten avukatlığa uzanan başarısının örnek olmasını istiyor

Isparta'da ilk bebeğini dünyaya getirdikten sonra katiplik mesleğinden ayrılan 29 yaşındaki Fatma Sümeyra Karakoç, çocuklarını büyütürken hazırlandığı üniversite sınavında elde ettiği başarıyla önce hukuk fakültesini kazandı ardından avukat oldu.

Enes Yapalıkan   | 02.11.2022
Üç çocuk annesi, katiplikten avukatlığa uzanan başarısının örnek olmasını istiyor Fotoğraf: Enes Yapalıkan

Isparta

Lise eğitimi sonrası girdiği ilk üniversite sınavında öğretmenlik bölümünü kazanan Fatma Sümeyra Karakoç, öğretmen olmak istemediği için birinci sınıfta öğrenimini bıraktı. Girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra Artvin'e katip olarak atanan genç kadın, burada meslektaşı Mustafa Karakoç ile tanışıp evlendi.

Tayinlerinin çıkması üzerine Isparta'ya taşınan Karakoç çifti, Isparta Adliyesinde de kısa süre birlikte görev yaptı. 2013'te ilk bebeğini dünyaya getiren Karakoç, çocuğunu büyütmek için görevinden ayrıldı.

Bir süre sonra ikinci çocuğu da dünyaya gelen Karakoç, çocuklarını büyütürken hazırlandığı üniversite sınavında elde ettiği başarıyla Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Bu süre zarfında hamile olduğunu öğrenen ve birinci sınıfta okurken 3'üncü çocuğu doğan genç kadın, eşinin desteğiyle hem üç çocuğuyla hem de ev işleriyle ilgilenip Kovid-19 salgını döneminde aldığı uzaktan eğitimle bölümden mezun oldu.

Stajının ardından Isparta Barosuna kaydolarak avukatlık ruhsatnamesini de alan Karakoç, AA muhabirine, üniversite sınavına çocuklarını uyuttuktan sonra hazırlandığını anlattı.

Üniversite okuduğu dönemde çocukları oyun oynarken kendisinin bir köşeye çekilerek ders çalıştığını belirten Karakoç, "Ocağa yemeği koyuyordum mutfakta yemeğimi yaparken kitabımı okuyordum. Çocuklarımı ihmal etmemeye çalıştım. Çocuklarımla oyunlar oynadım, onları yalnız bırakmak istemedim. Annelik şefkatimi hep hissettirmeye çalıştım. Her şeyden önce ben bir anneyim." dedi.

"Okulun bahçesine beşiği kurmuştuk"

Karakoç, birinci sınıftayken vizelere karnı burnunda gittiğini, final sınavları öncesinde doğum yaptığını kaydetti.

Final sınavlarına üçüncü çocuğunu yanında götürdüğünü dile getiren Karakoç, "Okulun bahçesine beşiği kurmuştuk. Eşim sağ olsun ben sınavdayken çocuğun başında beni beklemişti. Eşim, çocukların bakımı konusunda bana çok destek oldu. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar hayallerinin peşinden koşsun"

Zorlu süreci pes etmeden atlattığını vurgulayan Karakoç, kendisi gibi hayallerinin peşinde koşmak isteyen kadınlara vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Karakoç, kadınların çok güçlü olduğunu ve istedikten sonra her şeyi yapabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hem eş, hem anne hem de öğrenci oldum. Bunların kolay bir süreç olduğunu söyleyemem, ailecek çok zorlandık ama yapılamayacak bir şey değil. Hepimizin içinde bu güç mevcut. Eğitim hayatını yarıda bırakıp evlenen tüm kadınlara, tüm gençlerimize sesleniyorum, kesinlikle beni örnek alıp devam etsinler."

"Eşimle gurur duyuyorum"

Mustafa Karakoç da eşini bu süreçte her zaman desteklediğini söyledi.

Eşinin çok çalışarak, azmedip başardığını dile getiren Karakoç, "Bize de ona destek olmak düşüyordu. Yeri geldi çocuklara baktım, yeri geldi yemek yaptım, bulaşık yıkadım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Eşimle gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da başarılarının devamı gelir." diye konuştu.


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