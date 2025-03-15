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Yaşam

Türkiye'nin tüm illerinde yaşlı kadınların sayısı erkekleri geçti

Türkiye'de yaşlı kadın sayısının geçen yıl 81 ilin tamamında yaşlı erkekleri geçtiği görülürken, nüfusuna oranla yaşlı kadınların en fazla olduğu il Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Mert Davut  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Türkiye'nin tüm illerinde yaşlı kadınların sayısı erkekleri geçti

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren "yaşlı nüfus"un 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştığı tespit edildi.

Böylece yaşlılar, ülke nüfusunun yüzde 10,6'sını oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl yaşlı kadın nüfusu 5 milyon 44 bin 927, yaşlı erkek nüfusu da 4 milyon 67 bin 371 olarak belirlendi.

Yaşlı kadın nüfus, hem ülke genelinde hem de 81 ilde erkekleri geçti.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzerindekilere oranla yaşlı kadın nüfusunun en yüksek olduğu il, yüzde 58,1 ile Şırnak oldu. Bu ili, yüzde 58'le Hakkari ve yüzde 57,6'yla Batman izledi.

Rize'deki yaşlı kadın nüfusunun, ildeki yaşlılara oranının yüzde 57,1 olduğu görülürken, İstanbul ve Siirt'te bu oran yüzde 56,8 olarak belirlendi.

Verilere göre, yaşlı kadın ve erkek nüfusu farkının en fazla olduğu il, 177 bin 149 ile İstanbul olurken, bu kenti 73 bin 217 ile Ankara ve 69 bin 828 ile İzmir takip etti.

Söz konusu farkın en az olduğu kent Ardahan olurken, bu ilde yaşlı kadın nüfusu erkekleri 756 kişi geçti.

İstanbul'un yaşlı nüfusu 65 ilden fazla

İller yaşlı nüfus açısından kıyaslandığında İstanbul, 1 milyon 302 bin 793 kişiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki yaşlı nüfusun 739 bin 971'ini kadınlar, 562 bin 822'sini erkekler oluşturdu.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Balıkesir, Muğla, Denizli, Sakarya, Eskişehir ve Trabzon'un da bulunduğu 65 ilin nüfusunu geride bıraktı.

İstanbul'u, 610 bin 643 kişilik yaşlı nüfusuyla Ankara, 598 bin 4 yaşlıyla İzmir takip etti.

Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 616 ile Bayburt, 12 bin 186 ile Hakkari ve 12 bin 735 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla ve en az olan ilk 5 il şöyle:

En fazla
İlYaşlı nüfusuErkekKadın
İstanbul1.302.793562.822739.971
Ankara610.643268.713341.930
İzmir598.004264.088333.916
Bursa351.288156.486194.802
Antalya274.650127.156147.494
En az
İlYaşlı nüfusuErkekKadın
Tunceli14.7106.7357.975
Ardahan13.5986.4217.177
Kilis12.7355.7137.022
Hakkari12.1865.1197.067
Bayburt10.6164.8835.733
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