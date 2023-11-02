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Yaşam

Türkiye'nin sembol yapıları Kızılay Haftası'nda kırmızı renge büründü

Ayşe Şensoy Boztepe  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Türkiye'nin sembol yapıları Kızılay Haftası'nda kırmızı renge büründü

Ankara

Cumhuriyet Müzesi, Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Ankara Atakule, Kızılay Haftası dolayısıyla kırmızı renkle aydınlatıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl 29 Ekim-4 Kasım'da kutlanan Kızılay Haftası'nda bu yılki kutlamalar "Kızılay Sensiz Olmaz" temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin sembol yapıları, Türk Kızılay'ın hilalinin rengi olan kırmızı ile aydınlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileriyle çalışanlar da kutlamalara ortak oldu.

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