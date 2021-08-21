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Yaşam

Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akdeniz'de bulunan ancak Türkiye'de henüz yuva kaydı olmayan, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağasının ilk kez Göcek sularında canlı görüntülendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 21.08.2021
Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deri sırtlı deniz kaplumbağasının görüntülerine yer verilerek, "Akdeniz’de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağası, Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi." ifadesi kullanıldı.

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