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Yaşam

Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı

Bolu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

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