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Yaşam

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Ayılmazdır'ın, kollarını görünce çok mutlu olduğunu, nakil bileğe yakın yerden yapıldığı için duyunun daha erken ortaya çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Ayşe Yıldız   | 11.07.2021
Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Hastasıyla yakından ilgilenen Rektör Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyattan sonraki süreyi sıkıntısız geçirdiklerini söyledi.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu aktaran Özkan, "Yavuz kollarını gördü, çok mutlu oldu. Ne zaman kullanabilirim, dedi. 9 yaşında kaza geçirmiş, 25 yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Tabii onun için farklı bir süreç. Kolunu hareket ettirdiği, duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak." dedi.

Özkan, hastaya babasının refakat ettiğini, tüm ailenin motive ve mutlu şekilde beklediğini dile getirdi.

"Kollarıyla yeni bir hayata başladı"

Çift kol naklinin önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Çift kol naklinde beşinci ameliyatımız. Bu naklin farkı, bileğe daha yakın olması. Bileğe yakın olduğunda duyu daha erken ortaya çıkıyor. İnşallah Yavuz'da duyunun biraz daha erken çıkmasını ümit ediyoruz. 1-1,5 ayda hissedeceğini düşünüyorum. Hareket biraz daha uzun sürede geri dönüyor ancak duyu daha önce oluyor. Kollarıyla yeni bir hayata başladı, yeni bir bayram olacak onun için. İnşallah bundan sonra ailesiyle özgürce çok daha güzel bir hayatı olur."

"50 çift kol nakli bekleyen hastamız var"

Özkan, yurt dışından da hastaların tedavi için geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"50 çift kol nakli bekleyen hastamız var. Tek ve çift kol olarak da 100'ü aşkın hastamız sıra bekliyor. Dünyada hem çift hem tek kol nakli yapılıyor. Türkiye'de şu anda sadece çift kol nakli gerçekleştiriliyor. En son Almanya'dan gelen Beyza Sümeyra, çift kol nakli için hastanemize başvurdu. Çok akıllı bir kız. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu çok önemli. Sümeyra gibi hastaların bağışlara daha fazla ihtiyacı var. Kadavradan bağışlar çok kıymetli. Türkiye'de canlı vericiden nakilde çok iyiyiz ama kadavradan bağışlarda dünyada çok gerideyiz."

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da, beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.

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