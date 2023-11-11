Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Antalya
Türk Yıldızları'nın, Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 30 dakika süren uçuşunu çok sayıda vatandaş izledi.
Pilotların zorlu manevraları başarıyla gerçekleştirmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.
Pilotların gösteri uçuşunda en çok alkışı, arkalarında bıraktıkları dumanla kalp çizdiği bölüm aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.