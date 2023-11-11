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Yaşam

Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gülsem Adam  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Türk Yıldızları'nın, Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 30 dakika süren uçuşunu çok sayıda vatandaş izledi.

Pilotların zorlu manevraları başarıyla gerçekleştirmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

Pilotların gösteri uçuşunda en çok alkışı, arkalarında bıraktıkları dumanla kalp çizdiği bölüm aldı.

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