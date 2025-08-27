Türk Yıldızları Akşehir semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24 Ağustos Onur Günü kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Konya
Türk Yıldızları, Akşehir İstasyon Caddesi eski otogar alanında toplanan vatandaşlara Akşehir semalarındaki uçuşuyla coşkulu anlar yaşattı.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.