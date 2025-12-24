Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,961.00
BTC/USDT
88,000.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

Cüneyt Çelik  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresine olan ilgi devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu sezon Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 22 Aralık-27 Şubat 2026, Kars'tan 24 Aralık-1 Mart 2026 tarihleri arasında hizmet verecek.

Ekspres, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars ve Kars-Ankara parkuru yaklaşık 32 saatte tamamlanıyor.

Söz konusu turizmi canlandırmak için dün akşam saatlerinde Kars’a gelen tren, yolcuların bir gün konaklamasının ardından geri döndü.

Kars Tren Garı'ndan yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 21.05'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüştü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Benzer haberler

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı

Dağcılar Sarıkamış şehitlerini şehadete yürüdükleri zirvede her yıl anıyor

Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması son durak Kars'taki turizmcileri sevindirdi

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması son durak Kars'taki turizmcileri sevindirdi
Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı
Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet