Trabzon'daki "Haçka Yaylası" doğaseverlerin rotasında yer alıyor
Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Trabzon
İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Haçka Yaylası yeşil bitki örtüsü, gölü, Haçkalı Baba Türbesi ve camisiyle misafirlerini ağırlıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yayla, özellikle yaz aylarında kampçılar ve doğa tutkunları için ideal bir rota haline geliyor.
Sessiz bir ortamda doğa ile vakit geçirmek isteyenlere günün ilk ışıklarıyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunan yayla, akşam saatlerinde ise zirvesinde adeta 'bulutlara komşu' olma hissi veriyor.
Bünyesinde barındırdığı gölle de dikkat çeken yaylaya gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yapıp doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkarıyor.
Yayla şenlikleriyle birlikte yurdun farklı illerinden gelen insanları da ağırlayan yaylada, yöresel lezzetlerin sunulduğu işletmeler hizmet veriyor.
Ulaşım kolaylığı ve görülmeye değer manzarasıyla ön plana çıkan Haçka Yaylası, ziyaretçi potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.