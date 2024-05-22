Dolar
32.18
Euro
34.87
Altın
2,412.89
ETH/USDT
3,675.20
BTC/USDT
69,711.00
BIST 100
10,858.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig’de Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi kapsamında düzenlenen açılış genel oturumunda konuşuyor. Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne getirildi.
logo
Yaşam

Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan kadın, belediye personeli tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Trabzon

İlçeye bağlı Kemerkaya Mahallesi'ndeki kafenin önünde bir kadının nefes almakta zorlandığını fark eden Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, aldığı eğitim sayesinde kadına Heimlich manevrası uyguladı.

Toprak'ın yaptığı müdahale sonrası boğazındaki yabancı cisim çıkan kadın, rahat nefes almaya başladı.

Belediye personelinin kadına müdahale etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitimlerin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ın aldığı Heimlich manevrası eğitimi sayesinde bir kişinin hayatını kurtardığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitim Merkezi, sunduğu eğitimlerle insan hayatına dokunuyor. Bu merkezde eğitim alarak başarılı şekilde hayata geçiren Büyükşehir Belediye personeli Muhammet Toprak, uyguladığı Heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatını kurtardı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu savcılıkta
Bakan Tunç: Türk Yargı Kurulları Ağı'yla adalet hizmetlerinin kalitesini en üst noktaya taşımanın gayretinde olacağız
Bakan Fidan: Türk dünyasındaki kardeşlerimizi Gazze'deki vahşet karşısında seslerini daha fazla yükseltmeye çağırıyorum
Gaziantep'te salgın ve depremle sekteye uğrayan turizm canlanıyor

Benzer haberler

Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

4 bin 120 yıllık porsuk ağacının klonlarıyla üniversitenin serasında fidan yetiştiriliyor

Rize'nin 4 aylık çay ihracatı 5,9 milyon dolar oldu

TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı

TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu Trabzon'da halkın ziyaretine açıldı
Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor

Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor
Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet