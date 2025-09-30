Dolar
logo
Yaşam

Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

"Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

"Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık"

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu

