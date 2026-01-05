Dolar
43.03
Euro
50.37
Altın
4,440.96
ETH/USDT
3,194.90
BTC/USDT
93,902.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final maçı öncesi, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Tokat'ta yapay şelale buz tuttu

Soğuk havanın etkili olduğu Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan yapay şelale buz tuttu.

Hüseyin Daylak  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Tokat'ta yapay şelale buz tuttu Fotoğraf: Hüseyin Daylak/AA

Tokat

Cumhuriyet Caddesi'ndeki yapay şelalede, akan suların donmasıyla uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, buz tutan şelalenin yanında fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine sıkı denetim
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tokat'ta yapay şelale buz tuttu

Tokat'ta yapay şelale buz tuttu

Ağrı Dağı'nın eteklerinde dondurucu soğuklara rağmen 35 kuş türü yaşıyor

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu
Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet