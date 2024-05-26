Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.
Tokat
Reşadiye-Niksar kara yolu Fatlı Köprüsü yakınlarında bir sürücü, yolun kenarında koşturan anne ve yavru ayıyı kayda almaya başladı.
Cep telefonu görüntülerinde, trafik akışının olduğu yoldan yavrularını kurtarmaya çalışan ve korktuğu anlaşılan anne ayının sıçrayarak üst yola çıktığı, diğer yavrunun da üst yolda olduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.