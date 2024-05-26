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Yaşam

Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.

Ekber Türkoğlu  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Tokat'ta kara yolundaki ayı ve yavruları cep telefonu ile görüntüledi

Tokat

Reşadiye-Niksar kara yolu Fatlı Köprüsü yakınlarında bir sürücü, yolun kenarında koşturan anne ve yavru ayıyı kayda almaya başladı.

Cep telefonu görüntülerinde, trafik akışının olduğu yoldan yavrularını kurtarmaya çalışan ve korktuğu anlaşılan anne ayının sıçrayarak üst yola çıktığı, diğer yavrunun da üst yolda olduğu görüldü.

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