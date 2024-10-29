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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuşuyor. TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Yaşam

Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü

Tokat'ın Zile ilçesinde 5 çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile türkü ve marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

Necmettin Eryılmaz  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü

Tokat

Yunus Emre Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 5 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çocukların türkü ve marşlar söyleyerek yaptığı yürüyüş, cep telefonu ile görüntüledi.

Bazı vatandaşlar çocukların bu hareketini tebrik etti.

29.10.2024


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