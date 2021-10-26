Togolu kadın taksi şoförü Olympio mesleğiyle ön yargıları yıkıyor
Togo'da kadın taksi şoförü Olympio, mesleği sayesinde ön yargıları yıkarak, kadınların da her mesleğin üstesinden gelebileceğini göstermek istediğini söyledi.
Dakar
Togo'nun başkenti Lome'de trafiğe çıkan 4 kadın taksi şoföründen biri olan Felicite Kafui Olympio, AA muhabiriyle hem şehri gezdi hem de mesleğine nasıl başladığını ve müşterilerin tepkilerini anlattı.
Sosyal medyada gördüğü bir iş ilanına başvurarak işe başladığını belirten 29 yaşındaki Olympio, halihazırda 3 yıldır araç kullandığını kaydetti.
Olympio, "Facebook'ta kadın taksi şoförü arandığına ilişkin bir iş ilanı gördüm ve başvurdum. Sadece kadınları işe alıyorlardı. İşin ilginç tarafı, bu şirketin sahibi de bir erkek. Kadınların ev işleri ya da mutfakla ilgilenmekten daha fazlasını yapabileceğine inanan bir patronumuz var. Toplamda 4 kadın şoförüz. Bizim dışımızda da taksicilik yapan kadın yok. Hepimiz yerel dillerin yanı sıra hem İngilizce hem Fransızca biliyoruz." diye konuştu.
Yaklaşık 5 aydır taksicilik yaptığını belirten Olympio, bugüne kadar olumsuz hiçbir deneyim yaşamadığını, aksine kadın erkek fark etmeksizin tüm müşterilerin kadın şoförle daha rahat ettiklerini dile getirdi.
Olympio, "Aracıma binen müşteriler şoför koltuğunda beni görünce şaşırıyorlar, gülümsüyorlar. Aynı zamanda ön yargıları da yıkmış oluyoruz. 'Demek ki kadınlar her mesleği yapabilir' diyorlar. Bu yönüyle de mesleğimi seviyorum." dedi.
Aile üyelerinin de taksi şoförlüğü yapacağını duyduğunda ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Olympio, sonrasında kendisine hep destek olduklarını vurguladı.
Mesleğini çok sevdiğinin altını çizen Olympio, "Şu an bekarım ama evleneceğim kişinin mesleğimi kabul etmesi lazım. Bu sadece bir meslek değil, kadına olan bakışla da, zihniyetle de ilgili." dedi.
Olympio, başta Afrika kıtasında olmak üzere tüm hemcinslerine şu tavsiyeleri verdi:
"'Taksicilik kadın mesleği değil' diyorlar, bunlara kulak asmayın. 'Kadınlar kırılgandır, böyle işleri yapamaz' gibi klişelere inanmayın. Bunların hepsini yıkabiliriz. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız insanların ne dediğine aldırmadan deneyin. Belki sevmeyeceksiniz ya da size göre olmadığını anlayacaksınız ama önce denemeniz lazım. Ben de başlangıçta biraz endişeliydim, korkmuştum. Evet araç kullanıyordum ama taksicilik başka bir deneyimdi, müşterilerle nasıl olacak diye düşündüm. Ama ilk günü atlattıktan sonra sevdiğime karar verdim ve devam ettim. Sadece kadın olduğunuz için kendinizi kısıtlamayın, 'ben yapamam' demeyin, en azından bir kere deneyin."
"Kadınların taksi işine çok uygun olduğunu gördük"
Olympia'nın çalıştığı ve sadece kadınların istihdam edildiği özel taksi uygulaması "Ouii Drive" şirketinin sahibi Nazaire Nagbe de Togo'da kadınların ekonomiye erkekler kadar, hatta daha fazla katkı sağladığını söyledi.
Nagbe, kadınların bu kadar güçlü temsil edildiği bir toplumda taksicilik gibi bir mesleğin de denenebileceği fikrinden hareketle bu şirketi kurduğunu kaydetti.
"Kağıt üzerinde her ne kadar benim girişimim olarak görünse de burada kararları kadınlar alıyor, sorumluluk kadınlarda. Ben sadece onlara bu noktada destek sağlıyorum." diyen Nagbe, işin sahibinin şoför koltuğuna oturan kadınlar olduğunu dile getirdi.
Nagbe, dünyadaki diğer özel taksi uygulamalarını da incelediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Birçok ülkede bu tarz taksi uygulamaları var ve bunların büyük bir kısmı zarar ediyorlar. Zarar eden şirketleri incelediğimde şoförlerinin tamamının erkek olduğunu gördüm. Kadınları bu sisteme dahil ettiğimizde gördük ki araçlar daima tertemiz, bakımı iyi yapılıyor, müşterilerle ilişkiler çok iyi, kaza oranı yok denecek kadar az, memnuniyet oranı çok yüksek. Kısacası kadınlarla her şey çok daha iyi gidiyor. Kadınların taksi işine çok uygun olduğunu gördük. Dolayısıyla böyle bir işe yatırım yapmaktan da son derece memnunum."
"Bir gün İstanbul'a da gelebiliriz"
Nagbe, kadın şoförlerin yalnızca otel müşterilerine hizmet verdiğini, sokaktan yolcu almadıklarını kaydetti.
Sadece otellerle çalıştıkları için müşterilerin kim olduğu, nereye gittiği gibi detayların bilindiğini kaydeden Nagbe, böylece kadın şoförlerin güvenliğinin de sağlandığına dikkati çekti.
Nagbe, "İleride Senegal, Mali, Fildişi Sahili gibi ülkelerde kadınları bu sektörde istihdam etmek istiyoruz. Hatta bir gün İstanbul'a bu uygulamayı getirebiliriz, neden olmasın?" diye konuştu.
Şimdilik 4 kadın şoförle çalıştıklarını ifade eden Nagbe, amaçlarının bir nesli taksi şoförlüğü konusunda eğitmek olduğunu sözlerine ekledi.
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