Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,195.00
BTC/USDT
59,877.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, takımın Slovenya’nın Maribor kentindeki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale sırasında bazı kişiler dumandan etkilendi. -VTR-
logo
Yaşam

Tire'nin tarihi ilçe pazarı turistik çekim merkezi oldu

Her salı yaklaşık 1800 tezgahın üç mahalleye yayılan alanda açıldığı Tire pazarı, Ege mutfağı ve kültürünü tanımak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Hüseyin Bağış  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Tire'nin tarihi ilçe pazarı turistik çekim merkezi oldu Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

Tarihi yapılarından mutfağına birçok alanda farklı kültürlerin etkileşiminin örneklerini bugüne taşıyan İzmir'in Tire ilçesinde, her salı kurulan açık hava pazarı, büyüklüğü ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra gelenekleriyle de dikkati çekiyor.

13. yüzyılda Türk hakimiyetine geçtikten sonra Osmanlı döneminde Aydın vilayeti sancağı yapılan, farklı coğrafyalardan gelen insanlara yurt olan Tire, üretim ve ticaretle zenginleşen kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Urgancılık, beledi dokumacılığı, nalıncılık, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan çok sayıda mesleğin icra edildiği ilçenin en büyük değerlerinden biri de tarihi açık hava pazarı.

Her hafta salı günü, üç mahalle sınırlarına yayılan alanda yaklaşık 1800 tezgahla açılan Tire Salı Pazarı, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamanın çok ötesine geçerek turistik bir değer haline geldi.

Ege'nin verimli ovalarında yetiştirilen sebze ve meyvelerin, mevsimine göre yabani otların, et ve süt ürünlerinin yanı sıra iğne oyası, kanaviçe gibi kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği pazar, ziyaretçilerini rengarenk bir yolculuğa çıkarıyor.

Pazarda alışveriş, sabah 08.30'da belediye hoparlöründen okunan ve vatandaşların el açarak katıldığı "şükür, bereket ve helal kazanç duası" ile başlıyor.

Ege mutfağı ve kültürünü tanımak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turisti de kendisine çeken
pazara turizm şirketleri özel turlar düzenliyor.

İzmir, Aydın, Manisa gibi illerden kalkan otobüslerle pazara gelenler arasında yabancı turistler de bulunuyor.

"Pazar, ilçenin en büyük marka değeri"

Tire Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan, AA muhabirine, Tire Salı Pazarı'nın tezgah sayısı ve ürün çeşitliliği açısından benzersiz olduğunu söyledi.

Pazarda Tire'nin yanı sıra Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinden gelen pazarcıların da tezgah açtığını, ticaretin yanı sıra kültürel bir şölen sunduklarını aktaran Kaşan, şöyle konuştu:

"Pazarımız, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarıdır. 1800 pazarcı ekmek yemektedir buradan. Bizim pazarımızın tarihi 1450'li yıllara uzanıyor. O dönem Portekizliler buraya portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerini getirip buradan urgan ve demirle takas ediyordu. Bu pazar o dönemlerde kurulmaya başlanmış. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Salı Pazarı ilçenin en büyük marka değeri. Çevre illerden, ilçelerden misafirlerimiz geliyor. İzmir'den, pazara turist taşıyan otobüsler geliyor. Sabah gelip akşama kadar pazarı geziyorlar."

İlçede 1980-99 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Nazım Çulcu da pazarda alışveriş öncesi yapılan dua geleneğinin urgancılara dayandığını anlattı.

Tire'nin geçmişte urgan üretim merkezi olduğunu, bu nedenle denizcilerin uğrak noktası olduğunu anlatan Çulcu, "1960'lı yıllara kadar ilçemizde urgancılık meşhurdu, o dönem burada urgan pazarı kurulurdu. O urgancılar alışverişe başlamadan önce pazar duası yapardı. O dua yapılmadan hiçbir şeyi ellemezlerdi. Tabii sonra o meslek kayboldu, pazarı dağıldı. Biz göreve geldikten sonra bu duayı pazarda yaptırmaya başladık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün
İç Anadolu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınadı

Benzer haberler

Tire'nin tarihi ilçe pazarı turistik çekim merkezi oldu

Tire'nin tarihi ilçe pazarı turistik çekim merkezi oldu

Eğin dutunun pekmeze yolculuğu için kazanlar yakıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet