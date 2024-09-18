Dolar
34.10
Euro
37.94
Altın
2,570.59
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
59,638.00
BIST 100
9,770.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

The Times gazetesinin ekimde en iyi plaj tatili listesinde Fethiye de yer aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi.

Ali Rıza Akkır  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
The Times gazetesinin ekimde en iyi plaj tatili listesinde Fethiye de yer aldı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.

Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın. Ayrıca antik kaya mezarlarıyla dolu Likya Yolu'nun bazı kısımlarında yürüyüş yapabilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bakan Bolat: Firmalarımızın çalışmaları, birçok yönden ülkemizin ilişkilerine olumlu yansıyor
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Benzer haberler

The Times gazetesinin ekimde en iyi plaj tatili listesinde Fethiye de yer aldı

The Times gazetesinin ekimde en iyi plaj tatili listesinde Fethiye de yer aldı

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi

Karya'nın "kutsal alanı"nda Geleceğe Miras Projesi ile çalışmalar hızlandı

RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi
Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı

Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyonu aştı
Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi

Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet