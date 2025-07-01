"Explora I" gemisi Bodrum'a 734 yolcu getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi.
Muğla
Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
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Gemide, çoğunluğu ABD'li 734 yolcu ve 644 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Tatilcilerden bazıları bisikletle şehir turu yaparken bazıları da mavi turlara katıldı.
Kruvaziyerin, saat 20.30'da demir alarak Rodos Limanı'na gitmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.