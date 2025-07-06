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Yaşam

Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Onur Çadır  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla

Tuzla Mahallesi'nde deniz kaplumbağasına misina takıldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek caretta cerattayı kurtardı.

Sağlık kontrolleri yapılan deniz kaplumbağası tekrar doğal yaşamına bırakıldı.

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