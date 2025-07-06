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Yaşam

Senegal'de aşure günü coşkuyla kutlandı

Senegal'de büyük bir coşkuyla kutlanan aşure günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Senegal'de aşure günü coşkuyla kutlandı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Yerel dil Volofçada "Tamkharit" olarak adlandırılan aşure günü, ülkede Kurban Bayramı'nın ardından en önemli dini kutlamalardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu özel günü oruç tutarak geçiren Senegalliler, süt, su ve ekmekle iftarlarını açtıktan sonra, geleneksel bir tahıl yemeği olan "thiere" ile sofralarını donatıyor.

Buharda pişirilen thiere genellikle kuzu eti ve çeşitli sebzelerle servis ediliyor, bazen süt de ekleniyor.

Kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mahalle aralarında kurdukları büyük kazanlarda birlikte yemek pişirerek, dayanışma kültürünü yaşatıyor.

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İftar sonrası aileler, mahallelerde toplanarak topluca dua ediyor ve namaz kılıyor. Yatsı namazının ardından ise komşular ve akrabalar ziyaret edilerek bayramlaşma geleneği sürdürülüyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde çocuklar yüzlerini boyayıp kostümler giyiyor ve perküsyonlar eşliğinde sokaklarda dolaşıyor.

Kimi zaman birbirlerini korkutarak eğlenen çocuklar, kapı kapı gezip komşulardan şeker, pirinç ya da tatlı istiyor.

Senegal’de "yerli cadılar bayramı" olarak da nitelendirilen bu geleneksel eğlenceye "Tadiabone" adı veriliyor.

Tadiabone için bazı mahallelerde nadir de olsa kadınların erkek, erkeklerin de kadın kılığına girdiği biliniyor.

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