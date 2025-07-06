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Yaşam

"63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

Fatma Nur Söğütlü  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
"63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında Musica Viva Senfoni Orkestrası sahne aldı.

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Konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın dört bir yanında bu saatten itibaren sanat etkinlikleri harika biçimde yorumlanacak. Güzel ortamları hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Gecede ünlü çellist, orkestra şefi ve Moskova Çaykovski Konservatuvarı Profesörü Aleksander Rudin yönetimindeki Musica Viva Senfoni Orkestrası, seslendirdikleri eserlerle Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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