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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan belediyelere soruşturma açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 13.06.2020
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan belediyelere soruşturma açıklaması

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yazılı açıklamasında, bugün bir köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini aktardı. 

Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çataklı'dan Cezayir vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Öte yandan Çataklı, yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle Cezayir Cumhuriyeti'nin havayolu sınırını kapatması ve kendi vatandaşlarını tahliye edememesi dolayısıyla havalimanında mağdur olan kadın, çocuk ve yaşlı yolcuların da bulunduğu Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan alınıp AFAD koordinasyonunda Karabük'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edildiğini hatırlattı.

Bu dönemde Cezayir vatandaşlarının barınma, iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Çataklı, hiçbir ücret talep edilmediğini de vurguladı.

Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişim ve talimatları doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığının planlama ve koordinasyonuyla, Cezayir Hükümeti'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmeyi kabul etmesinin ardından 3-4 Nisan'da 1690 Cezayir vatandaşı İstanbul ve Samsun Havalimanlarından kendi ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Ülkelerine dönen Cezayirlilerin misafirperverliğinden dolayı Karabük Valiliğine de teşekkür mektubu gönderdiğini belirten Çataklı, bahse konu haberde de geçtiği üzere ülkesine dönemeyen bir kısım Cezayir vatandaşının yönlendirmeler ve Bakanlık koordinasyonunun dışında İstanbul'da konakladığının anlaşıldığını, konuya ilişkin gelecek günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Çataklı, Türkiye'nin salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olduğunu, Türkiye'de bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir edildiğini de kaydetti.

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