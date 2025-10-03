Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.
Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.
Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.
Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.