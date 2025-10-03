Dolar
Yaşam

Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.

Fırat Çakır  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ

Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.

Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.

Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.

