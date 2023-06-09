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Yaşam

Tasarladığı robotla yetenekli gençlerin teşvik edileceği projeye ilham kaynağı oldu

Yerli bir traktör firması, ortaokul öğrencisi Alsancak Şen'in robotik kodlama eğitimi alırken robot geliştirmesinden esinlenerek yeni yetenekleri desteklemek için "Sen Yeter ki Yap" isimli projeyi hayata geçirdi.

Zehra Tekeci  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Tasarladığı robotla yetenekli gençlerin teşvik edileceği projeye ilham kaynağı oldu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Tasarladığı uzaktan kontrol edilebilen Robotank ile dikkati çeken ortaokul öğrencisi Alsancak Şen, yerli bir traktör firmasına, genç yeteneklere destek olmak amacıyla "Sen Yeter ki Yap" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için esin kaynağı oldu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve küçüklüğünden bu yana teknolojiye ilgi duyan 14 yaşındaki Alsancak Şen, Kovid-19 salgını döneminde beyaz eşya tamiri yapan babasının yanında çalıştı.

Elektronik cihazların tamirine elinin yatkın olduğunu fark eden ve Kepez Vakfı'nda geçen yıl robotik kodlama eğitimi alan Şen, akıllı telefon yardımıyla uzaktan kontrol edilebilen çelik zincir paletli prototip tank üretti.

İsmini "Robotank" koyduğu çalışmasını Antalya Bilim Festivali'nde tanıtan Şen, yerli traktör şirketi TÜMOSAN'ın temsilcilerinin dikkatini çekti.

Firma temsilcilerinin kendisine hediye ettiği traktörü 20 günde uzaktan kontrol edilebilir hale getiren Şen, firmadan davet aldı.

Firmanın İstanbul'daki merkezini, AR-GE birimini ziyaret eden ve mühendislerle tanışan Şen, firmaya, genç yeteneklere destek olmak amacıyla "Sen Yeter ki Yap" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için ilham verdi.

Proje kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla robotik, evrensel teknoloji, eğitici teknolojiler, savunma teknolojileri gibi çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlenecek. Yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin projeleri değerlendirilecek ve uygulamaya konulacak.

"Benim gibi yetenekli arkadaşlarımın teşvik edilecek olması çok mutluluk verici"

Şen, AA muhabirine, çevresindeki malzemelerden farklı ürünler üretmeyi sevdiğini söyledi.

Yazılım ekleyerek ürettiği ilk ürünün Robotank olduğunu, aracın ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Şen, "Hem karada hem de suda gidebilen, askeri alanda kullanılabilecek bir proje geliştirdim. Tankı akıllı telefonla kontrol edilebilen bir hale getirdim. Tankın üzerine farklı cihazlar, gece görüş kameraları eklenebiliyor. Firma yetkilileri fuarda elinde araçla gezen çocuk görünce şaşırdılar sanırım. Heyecanlı şekilde onlara projemi anlattım. Bana orada traktör hediye ettiler. Onlara traktörü çalışır hale getirebileceğimi söyledim. 20 gün sonra arkasına römork ekledim, yazılım yaptım ve onlara gönderdim." dedi.

Şen, İstanbul'a davet edildiğinde çok heyecanlandığını ve mühendislerle bir araya gelmenin kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Alsancak Şen, şunları kaydetti:

"Bu projeyle benim gibi yetenekli arkadaşlarımın teşvik edilecek olması, keşfedilmesi benim için mutluluk verici. Ben de çok motive oldum. Robot yapmak benim için bir hobi haline geldi. Üretirken kendimi herkesten uzaklaşmış hissediyorum. Bazen aksilikler oluyor ama başardığımda hissettiğim mutluluk çok güzel, beni çok teşvik ediyor. Ben de ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum."

Baba Mahir Şen de kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, gelişimi için çocuğuna gerekli desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

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