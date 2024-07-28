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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor.

Zeynep Duyar  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi.

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