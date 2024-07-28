Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi.
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İsim arıyoruz 🦉👀— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 28, 2024
Ekiplerimiz tarafından büyütülen,
ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun? ✍️ pic.twitter.com/icREDzgc8e