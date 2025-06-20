Çiftçilere yaklaşık 263 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 262 milyon 660 bin 435 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "262 milyon 660 bin 435 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.
🌱 262 milyon 660 bin 435 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2025
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/szzm7E5T6B
Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 230 milyon 447 bin 144 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 31 milyon 553 bin 476 lira ve sertifikalı fidan kullanım desteği için 659 bin 815 lira ödeme gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.