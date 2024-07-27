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Yaşam

Tarım işçilerinin, coğrafi işaretli Çubuk turşusu için mesaisi başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin tarlalardaki mesaisi başladı.

Hüseyin Yiğiner  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Tarım işçilerinin, coğrafi işaretli Çubuk turşusu için mesaisi başladı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Başkentin tarım ve hayvancılığıyla öne çıkan ilçesi Çubuk'ta, 32 çeşit ürünle turşu kuruluyor. Salatalık başta olmak üzere tarlalarda yetiştirilen sebzelerin hasadının başladığı ilçede, tarım işçileri erken saatlerden itibaren sebzeleri topluyor.

Coğrafi işaretli yöresel lezzetlerden Çubuk turşusu yapımı için hasat yapan mevsimlik tarım işçileri, yaklaşık 3 ay boyunca salatalık toplama ve turşu kurma işinde görev alıyor.

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki turşu yapım atölyelerde çalışan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşçiler, gün içinde 33 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan tarladaki salatalıkları toplayıp atölyeye getiriyor. Burada ebatlarına göre ayrılan salatalıklar daha sonra temizlenerek fıçılara yerleştiriliyor.

Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi Serhat Yağmur, AA muhabirine, 5 yıldır annesi ve kardeşleriyle Çubuk'a geldiğini söyledi.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yağmur, atama beklerken çalışmaya devam ettiğini, ailesiyle her yıl 5 ay boyunca tarlalarda çalıştığını anlattı.

Yağmur, özellikle turşu yapımı konusunda hemen her şeyi öğrendiğini belirterek, "Burada hem güzel vakit geçiriyoruz hem de çalışıyoruz. İşini iyi yapan her zaman karşılığını alıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çubuk'u çok seviyorum. Viranşehirliyim ancak Çubuk'u ikinci memleketim olarak görüyorum." dedi.

"Artık turşu kurmaya alıştık"

Seher Yağmur da ailesine destek olmak için 10 yıldır onlarla Çubuk'a çalışmaya geldiğini ifade ederek, "Liseyi bitirdikten sonra okumayı bıraktım. Artık turşu kurmaya alıştık. Biz de bu işin bir parçası olduk. Yaklaşık 10 yıldır ara vermeden geliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle 2 yıldır Çubuk'a çalışmaya geldiğini anlatan Helin Ayalgın ise sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin akşama kadar devam ettiğini söyledi.

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