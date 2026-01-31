Dolar
logo
Yaşam

Tarihi Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi gece dronla görüntülendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Şaab Vadisi, mağaralar ve kalede bulunan tarihi yapılar gece dronla görüntülendi.

Şahin Seçen  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Tarihi Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi gece dronla görüntülendi

Batman

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şaab Vadisi, mağaralar ve kale bölgesinde bulunan tarihi yapıların binlerce yıllık mirasıyla, gece aydınlatmaları sayesinde karanlıkta da etkileyici görünüme kavuştuğu belirtildi.

Gece aydınlatmalarıyla Hasankeyf'in kadim dokusunun gün batımının ardından da canlılığını koruduğu vurgulanan açıklamada, ilçenin yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, tarihi yapılar ile doğal silüetin gece manzarasıyla adeta yeniden hayat bulduğu, ışıklandırma çalışmalarının Hasankeyf'in turizm potansiyeline katkı sağladığı ve ilçenin "gece de yaşayan bir tarih" olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaymakamlık tarafından paylaşılan ve gece çekilen dron görüntüsünde, Hasankeyf Kalesi'nde bulunan tarihi yapılar, Şaab Vadisi ve mağaralar yer alıyor.

