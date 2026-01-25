Dolar
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilısu Barajı'nın çevresi dronla görüntülendi

Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kapanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın çevresi havadan görüntülendi.

Şahin Seçen  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilısu Barajı'nın çevresi dronla görüntülendi Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Dicle Nehri üzerinde kurulu barajın iki yakası, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Baraj gölü ve karla kaplı çevresi dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
