Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilısu Barajı'nın çevresi dronla görüntülendi
Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kapanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın çevresi havadan görüntülendi.
Batman
Dicle Nehri üzerinde kurulu barajın iki yakası, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Baraj gölü ve karla kaplı çevresi dronla görüntülendi.
