Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,963.00
BTC/USDT
89,510.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü.

Şahin Seçen  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

İlçede yağışla Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ile Hasankeyf Kalesi karla kaplandı.

Karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kadim ilçenin dört mevsim güzel olduğu belirtilerek, "Mezopotamya'nın kalbi Hasankeyf. Baharın umudu, yazın sıcaklığı, sonbaharın dinginliği, kışın sessizliği. Binlerce yıllık bu kadim şehirde dört mevsim bir başka güzel." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesi Galina Svechnikova: Nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'da mezarı başında anıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'yle Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız

Köy okulunda sürpriz yaparak yetişkinlerin ilk kez doğum gününü kutluyorlar

Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet