Dolar
9.58
Euro
11.16
Altın
1,790.07
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor.
logo
Yaşam

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Iğdır'da su maymununun yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki su kenarında beslendiği anlar kameraya yansıdı.

Hüseyin Yıldız   | 29.10.2021
Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Geçmişte komşu ülkelere kürk üretimi için getirilen ve daha sonra çiftliklerden kaçarak Iğdır'daki sulak alanlara yerleşen su maymunları, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamını sürdürüyor.

Milli parkın en ilgi çekici hayvanlarından olan ve genelde suda yaşayan su maymunları, zaman zaman beslenmek ya da güneşlenmek için karaya çıkıyor.

Latin Amerika kökenli olan, görünüşüyle büyük bir fareyi andıran su maymunu, kuşlarla bölgedeki sulak alanın kıyısında beslenirken görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Benzer haberler

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Nadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyor

Kazanlar patlıcan reçeli için kaynamaya başladı

Milli boksör Gülcan gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Milli boksör Gülcan gözünü dünya şampiyonluğuna dikti